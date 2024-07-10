Подмосковные семьи с детьми смогут получить новую налоговую выплату

10 июля госдума приняла закон, которым ввела новую семейную налоговую выплату семьям, где оба родителя работают, воспитывают двух и более детей и чей среднедушевой доход не превышает полтора региональных прожиточных минимума на человека. Об этом сообщает пресс-служба Мособлдумы.

В России данная мера поддержки коснется около 4 миллионов семей, в которых воспитываются более 10 миллионов детей.

Как подчеркнул председатель комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев, задачу по снижению налоговой нагрузки на семьи с детьми поставил в ходе Послания Президент Владимир Путин. Выплата, по словам депутата, безусловно, станет хорошим подспорьем в семейном бюджете.

«Проще говоря, данная выплата — это часть подоходного налога, уплаченного в прошлом году. Так как выплаченный налог будет пересчитан для вышеуказанных семей по ставке 6%, разница — 7% — как раз будет им возвращена. И, поскольку размер выплаты будет напрямую зависеть от уплаченных налогов, для каждой семьи он будет свой», — пояснил парламентарий.

Оператор семейной налоговой выплаты — социальный фонд России.

Закон вступит в силу 1 января 2026 года. Выплату за 2025 год семьи получат в 2026 году.

Условия для получения выплаты

·право предоставляется работающим родителям, усыновителям, опекунам, попечителям, воспитывающим двух и более детей в возрасте до 18 лет. Если дети учатся очно — до 23 лет;

·необходимо быть гражданами РФ, постоянно проживать в стране, исправно уплачивать подоходный налог в году, предшествующем году обращения за выплатой;

·размер среднедушевого дохода семьи не должен превышать 1,5-кратную величину прожиточного минимума на человека, установленного в регионе проживания.

Обратиться для получения выплаты можно: придя в территориальное отделение Соцфонда или в офис МФЦ, онлайн — посредствам заявления через портал госуслуг.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил уделять особое внимание поддержке семей с детьми. В регионе для этой цели вводятся различные выплаты.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.