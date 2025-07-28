Подмосковные росгвардейцы задержали подозреваемого в краже виски из магазина

Сотрудники Балашихинского отдела вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Московской области задержали 43-летнего жителя Реутова, подозреваемого в хищений из сетевого магазина. Об этом сообщает пресс-служба силового ведомства.

Выяснилось, что посетитель сложил в пакет 4 бутылки виски, колбасу и дезодорант на общую стоимость порядка 10 тыс. рублей и направился к выходу, минуя кассовую зону.

Прибывшие на сработку тревожной сигнализации стражи правопорядка задержали нарушителя и передали полиции для дальнейшего разбирательства. По данному факту проводится проверка.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.

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