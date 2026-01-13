Подмосковные производители увеличили выпуск рыбной продукции к Старому Новому году

Предприятия Московской области ежегодно производят более 62,5 тыс. тонн рыбной продукции, обеспечивая широкий ассортимент для праздничных столов, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В ночь с 13 на 14 января многие семьи в России отмечают Старый Новый год, традиционно включая в праздничное меню блюда из шпрот и другой рыбы. Эти продукты остаются популярными деликатесами, объединяя поколения за семейным столом.

В последние годы ассортимент рыбной продукции значительно расширился. В магазинах Подмосковья представлен широкий выбор свежей, охлажденной, копченой и консервированной рыбы. Такой результат стал возможен благодаря системной работе местных производителей, которые внедряют современные технологии переработки и хранения.

По данным министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области, регион занимает ведущие позиции среди российских производителей рыбной продукции. Более 40 предприятий ежегодно выпускают свыше 62,5 тыс. тонн рыбы. Крупнейшими компаниями отрасли являются АО «Русское море», ООО «Дальпромрыба» и ООО «Морские традиции».

Продукция подмосковных производителей стабильно поступает в федеральные и региональные торговые сети, что обеспечивает доступность местных товаров для покупателей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область сегодня является лидером в стране по производству сыра, кондитерской продукции, мороженого, кисломолочной продукции, мясных продуктов.

«Мы сегодня в стране по сыру, кондитерке, мороженому, кисломолочке, мясным продуктам, хлебу, по готовым блюдам и по тепличным овощам, и экспорту являемся лидерами. Это, на мой взгляд, очень серьезный аргумент для того, чтобы мы и дальше использовали способы, которые поддерживают наш аграрный бизнес», — сказал Воробьев.