Подмосковные производители представили свои товары на форуме креативных индустрий

Московская областная дума совместно с министерством инвестиций, промышленности и науки Московской области проводит региональный форум креативных индустрий «100% креатив», который проходит на Живописной набережной в Красногорске. Об этом сообщает пресс-служба Мособлдумы.

«В нашей стране, в нашем регионе много талантливых людей, которые активно развиваются в сфере креативных индустрий. Они создают свои бренды модной, качественной одежды, которые не уступают ушедшим иностранным фирмам. Занимаются сохранением национальных народных промыслов и многим другим. Такие предприниматели уникальны и имеют, в том числе, экономическую ценность. Поэтому развитие креативных индустрий — важный и нужный шаг, например, для роста малого и среднего бизнеса, для создания новых рабочих мест», — отметил заместитель председателя Московской областной думы Олег Рожнов.

В рамках форума подмосковные производители в сфере креативных индустрий представили свои товары на выставке-ярмарке. Здесь можно познакомиться с работами мастеров по дереву, которые производят уникальную мебель как для дома, так и уличную. С производителями женских сумок из натуральной кожи, которые изготавливают их в единичном экземпляре. Также на форуме представлены изделия Гжельского завода художественной росписи и первой в России фабрики лаковой миниатюры Федоскино.

О том, что такой форум — это отличная возможность заявить о своем бренде, о своем деле говорят как производители со стажем, так и новички. Александра Федотова недавно основала собственный бренд одежды. Узнав про форум, решила, что точно примет участие.

«Мы первый раз так выставляемся, так как бренд молодой и у нас пока немного позиций, по сравнению с другими представителями малого и среднего бизнеса. Но мы чувствуем в себе силы, надеемся, что участие не пройдет бесследно — мы познакомим людей с нашим брендом плюс интересно было послушать спикеров на тематических секциях. В целом приятно, что сейчас начали больше внимания уделять развитию именно креативных индустрий», — рассказала Федотова.

Как отметил заместитель министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Кирилл Жигарев, на выставке-ярмарке в основном представители малого и среднего бизнеса, которые делают продукцию самостоятельно. Сами разрабатывают дизайны и своими руками производят продукцию.

«Креативные индустрии — немаловажный сектор экономики. Во многих развитых странах средняя доля данного сектора в ВВП 8-12%. Мы также начали развивать данное направление и уже приближаемся к 3%. Важно продолжать поддерживать таких предпринимателей. Надеюсь, что сегодняшний форум действительно был и будет полезен нашим представителям малого бизнеса, а также посетителей, которые заинтересовались, пришли посмотреть, что-то купили и поддержали наших производителей. Также наши жители увидели, что в Московской области эта индустрия действительно есть и она развивается в сфере дизайна, искусства, быта — мы планируем и дальше поддерживать таких предпринимателей, в том числе финансово», — отметил Кирилл Жигарев.

Также для посетителей организовали мастер-классы. Желающие могли декорировать холст в технике флюид арт, создать мини-витражи в мозаике или сплести поставку под горячее.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что власти региона готовы поддерживать предпринимателей, которые решили заниматься бизнесом на территории Подмосковья.

Губернатор подчеркнул, что они могут получить земельные участки бесплатно или со значительными скидками, компенсации на развитие инфраструктуры.