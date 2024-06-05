Подмосковные победители предварительного голосования ЕР начали обучение в высшей партийной школе

В Центральном исполнительном комитете «Единой России» подчеркнули, что для участников проекта предусмотрено два образовательных модуля. В их работе примут участие порядка 100 человек.

Для слушателей курса разработана специальная программа: интерактивные лекции, тренинги по разработке стратегии избирательной кампании, участию в предвыборных дебатах и публичных выступлениях.

Занятия проводят эксперты Высшей партийной школы, политологи, социологи, политконсультанты. В их числе, представители партии — замсекретаря Генсовета «Единой России» Сергей Перминов, замруководителя фракции партии в Госдуме Андрей Исаев, председатель Фонда развития гражданского общества Константин Костин, директор по политическому анализу «ИНСОМАР» Виктор Потуремский и другие эксперты.

От Московской области обучение проходят 7 человек: Григорий Шаповалов, Дмитрий Нестеров, Илья Гаврилов, Ангелина Фетисова, Андрей Брыкалов, Денис Козлов и Дмитрий Белитский. В мае этого года они вошли в число победителей предварительного голосования, которое «Единая Россия» проводила перед выборами депутатов органов местного самоуправления.

Фото - © Пресс-служба Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия» Фото - © Пресс-служба Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия»

«Обучению на базе Высшей партийной школы предшествовали специальные региональные модули. В Московской области мы провели уже 3 таких мероприятия. Каждый блок был посвящен отдельным нюансам и стандартам работы депутата от „Единой России“. Слушателям рассказывали о политических технологиях, об организации работы с жителями в своих территориях и многом другом. Кроме этого, в мае этого года было принято решение продлить „ПолитСтарт“ до конца избирательной кампании. Таким образом мы будем сопровождать и снабжать необходимыми знаниями кандидатов-новичков на каждом этапе выборного процесса», — прокомментировал депутат Госдумы, куратор проекта «ПолитСтарт» в Московской области Александр Толмачев.

По словам победителя предварительного голосования, участника специальной военной операции Дениса Козлова, знания, полученные от наставников «ПолитСтарта», через образовательные модули оказывают существенное значение для кандидатов.

«Быть депутатом не учат ни в одном учебном заведении страны. „Единая Россия“ в этом плане шагнула далеко вперед. Партия не только привлекает в свои ряды новых представителей, но и оказывает большую теоретическую и практическую поддержку», — сказал Козлов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.