Подмосковные молодогвардейцы посетили ДНР с гуманитарной миссией

Подмосковные молодогвардейцы вместе с сотрудниками Государственного университета по землеустройству посетили Донецкую Народную республику с гуманитарной миссией. Поездку приурочили ко второй годовщине воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией. 30 сентября 2022 года президент Владимир Путин и главы этих регионов подписали международные договоры о вхождении субъектов в состав страны. Об этом сообщает пресс-служба Московского областного регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России».

В состав делегации вошли замруководителя Московского областного регионального отделения МГЕР Алексей Кожухалов, сотрудник аппарата Екатерина Новикова, руководители и заместители руководителей местных штабов МГЕР Денис Барабанов, Николай Покорский, Даниил Гарник, Юрий Кузнецов, Сергей Яковлев, Иван Марков, а также представитель университета Наталья Криницына.

Активисты посетили Докучаевскую школу-интернат, где встретились с детьми и передали школьникам канцелярию, одежду и медикаменты. Также делегация встретилась с бойцами 1-го АК ДНР, 10-го танкового полка.

«В сборе гуманитарной помощи приняли участие все муниципалитеты Подмосковья, а также студенты и сотрудники Государственного университета по землеустройству. Бойцам мы передали необходимую военную амуницию, дроны, планшеты, защитные очки, аккумуляторы, наборы инструментов, рации, медикаменты и многое другое. Все то, что действительно необходимо на фронте», — рассказал Алексей Кожухалов.

Также в рамках подготовки груза в городах Подмосковья были организованы мастерские, где активисты изготавливали маскировочные сети и сухие души. Все это тоже было передано военнослужащим во время визита в ДНР.

«Два года назад был подписан тот исторический договор, когда по решению местных жителей к России присоединились четыре новых территории. Уже два года «Молодая Гвардия Единой России» поддерживает жителей, сделавших свой выбор, и военнослужащих, которые сейчас защищают людей в рамках СВО. В сборе гуманитарного груза принял участие каждый подмосковный муниципалитет, ребята собирали необходимые вещи и сами изготавливали тактические изделия. Пока в наших рядах такие неравнодушные ребята, мы выстоим, каждый день приближая Победу», — отметила руководитель Московского областного регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России», депутат совета депутатов Серпухова Диана Алумянц.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что большое количество муниципалитетов очень добросовестно ведут работу по всему, что связано со специальной военной операцией.

«Это важно. Я хочу поблагодарить эти территории, которые находятся в зеленой зоне», — сказал Воробьев.