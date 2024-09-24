Подмосковные многодетные семьи уже получают выплаты взамен земельного участка

В Московской области многодетные семьи, стоящие на учете в целях бесплатного предоставления земельных участков, взамен участка могут получить выплату в размере 400 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба Минсоцразвития Подмосковья.

«Ранее мы уже увеличили размер выплаты, а процесс ее получения оцифровали и сделали удобным, потому что видели запрос и востребованность у наших многодетных семей. Сейчас оформить выплату могут почти 24 тыс. семей, а свыше тысячи — уже получили свои выплаты», — сообщила вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.

Требование о нахождении семьи на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях — исключено, а единственное условие — состоять в очереди на получение участка.

До подачи заявления необходимо обновить данные по семье в администрации по месту жительства (если изменился состав семьи), а при подаче заявления необходимо проверять корректность вводимых данных.

Подать заявление на выплату можно по ссылке: https://uslugi.mosreg.ru/services/22891.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что за последние 7 лет в регионе выросло количество многодетных семей с 30 тыс. до 109–110 тыс.

«У нас есть различные программы, которые предполагают и семейную ипотеку, и льготы различные, проезд на общественном транспорте», — сказал Воробьев.