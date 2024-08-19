Подмосковные лесничие приняли участие в Международном учете белых аистов

сегодня в 14:19

В Волоколамске члены школьного лесничества «Зеленый патруль» приняли участие в Международном учете белых аистов. Об этом сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

Белый аист в Подмосковье — восстанавливающийся в численности вид. Благодаря мониторингу гнезд специалистами и натуралистами ежегодно выявляются новые места гнездования белых аистов.

Всего ребята из школьного лесничества «Зеленый патруль» МОУ «Спасская СОШ» Волоколамского г. о. нашли 12 гнезд, провели наблюдение за 8 парами аистов, у которых вывелось 26 птенцов. Все сведения переданы в союз охраны птиц России.

Ребята нашли гнезда белых аистов, убедились, что они заняты парами птиц и, наблюдая за гнездами, определили количество оперившихся птенцов в каждом гнезде. В ходе наблюдения члены школьного лесничества обнаружили, что люди специально обустраивают подходящие для их гнездовья места вблизи своих домов.

Как отмечал губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее, все, что касается экологических вопросов, всегда требует разъяснения.

«Прошу эту тему сопровождать очень подробно, с максимальным погружением», — подчеркнул Воробьев.