Подмосковные компании могут принять участие в выставке пищевой промышленности

С 26 по 30 января в Дубае пройдет одна из крупнейших выставок пищевой промышленности Gulfood, которая объединит представителей отрасли со всего мира. Компании Московской области могут подать заявку на участие до 28 сентября включительно и представить продукцию под национальным брендом «Сделано в России» (Made in Russia). Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

В ведомстве отметили, что принять участие в экспозиции могут производители и поставщики напитков, молочной и масложировой продукции, мяса, морепродуктов, бакалеи, зерновых, а также товаров для диетического питания. Для компаний — это возможность расширить присутствие на мировом рынке, найти зарубежных партнеров и увеличить экспорт. В этом году в выставке Gulfood приняли участие 10 региональных производителей, представив фрукты и орехи, восточные сладости, мороженое без сахара, рыбные и мясные изделия, напитки, чай, кофе и другие продукты.

В 2026 году Российский экспортный центр обеспечит 100% затрат на аренду выставочных площадей, застройку помещений для деловых мероприятий, информационное продвижение, привлечение потенциальных иностранных потребителей и организацию проведения. Подробная информация собрана на платформе «Мой экспорт».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны с землей или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал Воробьев.