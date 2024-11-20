Подмосковные компании могут принять участие в форуме «Дни ритейла в Сибири»

В Новосибирске с 4 по 6 декабря пройдет ежегодный межрегиональный форум «Дни ритейла в Сибири», организованный министерством промышленности и торговли РФ, правительством Новосибирской области и другими партнерами. На форуме будут обсуждаться актуальные темы ритейла, включая потребительские тренды, IT и борьбу с контрафактом. Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Представители компаний из Московской области могут принять участие, предварительно зарегистрировавшись на сайте.

Мероприятие пройдет в международном выставочном комплексе «Новосибирск Экспоцентр» по адресу: ул. Станционная, д. 104.

Для получения дополнительной информации и решения организационных вопросов следует обращаться в дирекцию форума по электронной почте: info@retailevent.ru или по телефону: +7 (495) 323-71-07.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что перед властями региона в прошлом году стояла задача внедрить технологии искусственного интеллекта максимально во все сферы.

«Дело в том, что Московская область огромна. Как ты можешь управлять большими системами, не имея показатель, не применяя современный менеджмент? И искусственный интеллект — это лишь следующая история про технологии. Сначала мы все оцифровали — сколько работает МРТ, как учится ребенок, как записаться к врачу. Эта оцифровка дала нам большие данные. И эти большие данные человек не в состоянии обрабатывать», — сказал Воробьев.