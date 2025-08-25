Подмосковные ИТ-специалисты могут поучаствовать в командном онлайн-соревновании

С 27 августа по 9 сентября участникам соревнования предстоит решить одну из практических задач от ИТ-команды крупнейшего банка страны. Об этом сообщает пресс-служба министерства госуправления, ИТ и связи Подмосковья.

Принять участие могут студенты от 18 лет и выпускники технических вузов, а также опытные ИТ-специалисты. Для решения хакатона необходимо собрать команду из 2–5 человек.

Участникам предлагают три задачи на выбор. В первом кейсе необходимо на базе low-code платформы создать инструмент для учета и планирования выхода сотрудников в офис. Вторая задача заключается в разработке ИИ-ассистента для проведения собеседований. В третьем кейсе нужно создать умного помощника для работы с базами данных.

Заявки принимаются до 3 сентября. Уточнить подробную информацию и зарегистрироваться можно на официальном сайте мероприятия: https://moretech.vtb.ru/.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что перед властями региона в прошлом году стояла задача внедрить технологии искусственного интеллекта максимально во все сферы.

«Дело в том, что Московская область огромна. Как ты можешь управлять большими системами, не имея показатель, не применяя современный менеджмент? И искусственный интеллект — это лишь следующая история про технологии. Сначала мы все оцифровали — сколько работает МРТ, как учится ребенок, как записаться к врачу. Эта оцифровка дала нам большие данные. И эти большие данные человек не в состоянии обрабатывать», — сказал Воробьев.