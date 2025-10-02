Подмосковные ИТ-компании приглашают к участию в нацпремии «Цифровые решения»

До 9 октября идет прием заявок на национальную ИТ-премию «Цифровые решения». Об этом сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Награда отметит наиболее значимые ИТ-проекты, которые внедряются в экономику, госуправление и социальную сферу, и способствующие технологическому развитию и цифровому лидерству страны.

Номинировать решения будет экспертный совет по 8 направлениям: цифровая безопасность, приложения и программы, инновации в связи и телекоме, платформенное решение, ИИ-разработка, подготовка цифровых кадров, цифровой сервис и «железное» решение.

Церемония награждения пройдет 12 ноября в рамках ИТ-форума «Цифровые решения» в наццентре «Россия». Узнать о премии подробнее и подать заявку можно на официальном сайте по ссылке: премия.форумцифровыерешения.рф/.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.