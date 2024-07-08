Подмосковные энергетики приняли участие в научно-технической конференции

Специалисты «Мособлэнерго» приняли участие в работе lX Международной научно-технической конференции «Развитие и повышение надежности распределительных электрических сетей», прошедшей 3–4 июля 2024 г. в центре международной торговли в Москве. Об этом сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

Участники конференции посетили ряд технических дискуссий по актуальным вопросам развития и повышения надежности распределительных электрических сетей.

Международная научно-техническая конференция проходит в столице уже в девятый раз. В 2024 году конференция объединила свыше тысячи экспертов электроэнергетики, в дискуссиях приняли участие более 400 руководителей крупнейших электросетевых компаний России и стран СНГ, компаний нефтегазовой сферы и крупных промышленных холдингов. Одновременно с мероприятиями конференции в конгресс-центре ЦМТ была развернута техническая выставка, на которой производители представили новейшие образцы оборудования и технических решений для распределительных электрических сетей.

«Мособлэнерго» регулярно принимает участие в крупных отраслевых мероприятиях, проходящих в столице и за ее пределами. Участниками конференций, семинаров и профильных выставок становятся руководители и технические специалисты компании, для которых это отличная возможность обменяться опытом внедрения инноваций в электроэнергетике, применяемых компаниями ТЭК России и зарубежных стран.

В Московской области по поручению губернатора региона Андрея Воробьева проводится программа повышения надежности электроснабжения.