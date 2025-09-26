Подмосковные единороссы отправили новые гуманитарные грузы в зону СВО

В новые партии помощи вошли автомобили, беспилотники, бронежилеты, спальные мешки, маскировочные сети, радиостанции, одежда, продукты питания, медикаменты идругие предметы. За летние месяцы партийцы из Подмосковья передали в зону СВО и новым регионам свыше 953 т гуманитарной помощи, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Так, в Павлово-Посадском округе в зону проведения СВО отправили один из крупнейших гуманитарных конвоев. В его составе: автомобили и дроны, генераторы и средства связи, продукты, медикаменты и десятки адресных посылок. Отправку новой партии помощи в подразделения, где служат бойцы из округа, организовал депутат местного Совета, член фракции «Единая Россия» Роман Тикунов.

«Только в этот раз мы отправим более 40 ударных FPV-дронов, 12 квадрокоптеров Mavic 3 Pro, 6 систем радиоэлектронной борьбы, свыше 15 генераторов и автономных станций, около 100 пар обуви, 30 бронежилетов и десятки комплектов формы», — отметил Роман Тикунов.

В частности, очередную партию помощи передали бойцам на передовую из Балашихи. Формирование и отправка груза прошли при участии секретаря местного отделения «Единой России» Сергея Юрова и члена фракции Андрея Холода.

В составе груза есть все необходимое для выполнения боевых задач и обеспечения быта военнослужащих: бронежилеты, каски, спальные мешки, маскировочные сети, радиостанции, продукты питания, медикаменты, автозапчасти.

«Для нас крайне важна обратная связь от наших ребят. Мы действуем строго по их заявкам, чтобы помощь была адресной и максимально полезной. Эта работа — наш долг и обязанность», — отметил Андрей Холод.

Из Серпухова в зону СВО доставили рации, гарнитуры, кабели для БПЛА и другие необходимые предметы. Новую партию помощи бойцам привез исполнительный секретарь отделения «Единой России», депутат местного Совета Николай Пушкин. Помимо оборудования для бойцов, он привез подарки для детей в Курской области — настольные игры и иллюстрированные книги.

В свою очередь, секретарь Подольского отделения «Единой России» Григорий Артамонов лично доставил бойцам партию беспилотников, а депутат Мособлдумы, замруководителя фракции «Единой России» Олег Жолобов передал через домодедовских волонтеров набор инструментов для нужд рембата 33-й бригады особого назначения.

«Единая Россия» продолжает сбор помощи для военных и их семей в каждом городском округе. Присоединиться может любой желающий: адреса и контакты общественных приемных партии доступны на региональном сайте областного отделения.