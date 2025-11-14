Подмосковные дизайнеры стали призерами конкурса по созданию интерактивного продукта

Дизайнеры колледжа «Подмосковье» (структурное подразделение № 4), мастер производственного обучения Людмила Дудукина и студент Александр Мартыненков, заняли призовые места в XII международном конкурсе ArtTrade в Красноярске. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

По результатам оценки конкурсного жюри победительницей в номинации «Лучший арт-директор» стала Людмила Дудукина. Второе место в номинации «Дизайнер» занял Александр Мартыненков. Представляла колледж в номинации «Фотограф» Полина Красноперова.

В течение двух конкурсных дней команде, состоящей из дизайнера, фотографа и арт-директора, необходимо было создать интерактивный каталог на заданную тему.

Каждый член команды выполнял свои уникальные функции: дизайнер разрабатывал логотип журнала и верстку для интерактивного издания, фотограф использовал профессиональное студийное оборудование для создания необходимых фотографий, а арт-директор занимался написанием текста для статьи и созданием рекламных модулей для приложения к изданию.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье открыто 37 колледжей, и правительство региона старается создавать там современные и комфортные условия, чтобы учащиеся могли приобретать необходимые навыки и компетенции, а после получения диплома — гарантированно трудоустраиваться на предприятия Подмосковья.

«Развитие профессионального образования — один из наших ключевых приоритетов. Каждый год в Подмосковье открываются новые кластеры в рамках федерального проекта «Профессионалитет», который реализуем по поручению Президента. Сейчас у нас действуют 14 кластеров, с началом учебного года откроем еще три. Они будут специализироваться на перспективных направлениях: атомной отрасли, робототехнике и сфере информационных технологий. А в 2026 году планируем запустить еще один кластер», — подчеркнул Андрей Воробьев.