Подмосковные дизайнеры могут принять участие в конкурсе «Новые символы российской моды»

Организационный комитет Всероссийского конкурса «Новые символы российской моды» приглашает дизайнеров Подмосковья принять участие в конкурсе дизайнеров, который состоится 29 августа в городе Симферополь в Государственном Музыкальном театре. Об этом сообщает пресс-служба организаторов.

В феврале в Крыму стартовал грандиозный конкурс для дизайнеров, который открывает двери для всех, кто стремится создавать коллекции в промышленных масштабах. Конкурс «Новые символы Российской моды» организован ассоциацией участников швейного производства Крым «Развитие», соорганизаторы региональная школа дизайна и шитья в сотрудничестве с Российским государственным университетом имени А. Н. Косыгина.

Цель мероприятия — поддержать и продвинуть креативные инновации российских дизайнеров, способствовать формированию их профессиональной репутации и узнаваемости в профессиональном сообществе и среди потребителей.

В конкурсе ожидается участие:

представителей крупнейших торговых центров и байеров;

ведущих российских и региональных СМИ;

представителей правительства Российской Федерации;

звезд шоу-бизнеса и деятелей культуры.

Участие в конкурсе станет важным шагом в развитии межведомственного сотрудничества, поддержке молодых талантов и продвижении российских брендов на внутреннем и международном рынках.

Возрастные ограничения отсутствуют, а представленные коллекции будут носить промышленный характер.

Заявки на участие принимаются до 10 июня на сайте конкурса. Финал конкурса состоится 29 августа в Государственном академическом музыкальном театре Республики Крым.

Среди участников конкурса есть как самые юные дизайнеры, которым всего 5 лет, так и опытные профессионалы в возрасте 72 лет. Это поистине интересно, ведь на одной сцене встретятся представители разных поколений, каждый из которых привносит свою многогранность взглядов и решений.

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