Подмосковные активные долголеты побывали в Ново-Иерусалимском монастыре
Фото - © Администрация г.о. Котельники
Долголеты из городского округа Котельники с экскурсией посетили городской округ Истра, сообщила пресс-служба администрации городского округа Котельники.
Первой остановкой стал Воскресенский Ново-Иерусалимский ставропигиальный мужской монастырь, основанный в 1656 году святейшим патриархом Никоном. Участники поездки послушали интересный рассказ об истории монастыря, ознакомились с его достопримечательностями.
Во второй части экскурсионной поездки долголеты узнали про основание Истринского Драматического Театра, его историю и жизнь. Истринский театр – один из старшейших театров Подмосковья, который существует больше века и пережил две мировые войны.
Долголеты остались под впечатлением от поездки.
В Подмосковье 315 тыс. человек принимают участие в проекте губернатора Московской области Андрея Воробьева «Активное долголетие». Появляется все больше мест, где можно активно проводить свободное время.
«Приятно, что это движение у нас развивается во многом благодаря командам глав на местах. Именно там, когда приходят тренер, инструктор, человек, который может объединять старшее поколение, жизнь там кипит, и я лично слышал, и бывал. В центрах получают много положительных отзывов», — сказал Воробьев.