Подмосковные активные долголеты побывали в Ново-Иерусалимском монастыре

Первой остановкой стал Воскресенский Ново-Иерусалимский ставропигиальный мужской монастырь, основанный в 1656 году святейшим патриархом Никоном. Участники поездки послушали интересный рассказ об истории монастыря, ознакомились с его достопримечательностями.

Во второй части экскурсионной поездки долголеты узнали про основание Истринского Драматического Театра, его историю и жизнь. Истринский театр – один из старшейших театров Подмосковья, который существует больше века и пережил две мировые войны.

Долголеты остались под впечатлением от поездки.

В Подмосковье 315 тыс. человек принимают участие в проекте губернатора Московской области Андрея Воробьева «Активное долголетие». Появляется все больше мест, где можно активно проводить свободное время.

«Приятно, что это движение у нас развивается во многом благодаря командам глав на местах. Именно там, когда приходят тренер, инструктор, человек, который может объединять старшее поколение, жизнь там кипит, и я лично слышал, и бывал. В центрах получают много положительных отзывов», — сказал Воробьев.