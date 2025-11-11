Открыт прием заявок на Всероссийский конкурс руководителей агропромышленного комплекса «Соль земли» — 2025, который выявит лучших управленцев в отрасли. К участию приглашаются руководители агропредприятий Московской области и их отдельных подразделений — те, кто ежедневно развивает сельские территории, внедряет инновации и укрепляет продовольственную независимость страны. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

«Сегодня сельское хозяйство — драйвер развития продовольственной безопасности. Московская область с каждым годом наращивает показатели, внедряет цифровые технологии и искусственный интеллект в реальный производственный процесс, лидирует в России по объемам выпуска сыров, мороженого, кондитерских изделий и других продуктов. Такая инициатива позволит руководителям наших агропредприятий представить передовые практики и побороться за звание лучших в стране», — рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных.

В ведомстве дополнили, что в этом году конкурсанты будут состязаться в 9 основных номинациях, среди которых: «Руководитель предприятия», «Главный агроном», «IT-директор», «Главный винодел», «Директор по логистике» и другие, а также в 4 специальных: «Лидеры агрообразования», «Молодые руководители АПК», «Инноваторы научных разработок», «Фермеры и предприниматели». Механика рейтинга основана на принципе «лучшие выбирают лучших»: участники будут самостоятельно оценивать и голосовать за коллег в своих профессиональных категориях. Прием заявок продлится до 17 ноября включительно на сайте Ассоциации менеджеров России.

«Рейтинг лидеров АПК «Соль земли» — добрая традиция отмечать перед Новым годом не только достижения сельского хозяйства, но и самое главное — людей, которые трудятся на благо нашей стратегической отрасли и страны. За каждым новым рекордом агросектора, за каждым произведенным килограммом мяса и литром молока — стоят команды управленцев и лидеров. В прошлом году в рейтинге приняли участие 500 профессионалов своего дела. Руководители предприятий, агрономы, финансисты и маркетологи. В этом году продолжим отмечать лучших из лучших в 13 номинациях, но и добавим новую — главный винодел. Ведь виноградарство и виноделие по праву стало визитной карточкой нашего АПК», — сказал председатель правления Россельхозбанка Борис Листов.

Конкурс «Соль земли» — 2025 организован Россельхозбанком и ассоциацией менеджеров России. В этом году он пройдет в третий раз, а итоги опубликуют в преддверии Нового года, 23 декабря, на страницах изданий «Коммерсантъ».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны с землей или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал Воробьев.