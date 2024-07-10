Подмосковному агрокомплексу передали в аренду 17 га областной земли

Министерством имущественных отношений Московской области предоставлен в аренду на срок 5 лет СПА(к) «КУЗЬМИНСКИЙ» земельный участок сельскохозяйственного назначения площадью 17 га, расположенный на территории Сергиево — Посадского городского округа. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Животноводческое предприятие вот уже более 20 лет успешно занимается разведением племенного крупного рогатого скота и производством молока. Всего у агрокомплекса 3 тысячи гектаров, 17 переданных гектаров земли будут использовать под расширение кормовой базы и развития предприятия», — уточнила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

СПА (к) «КУЗЬМИНСКИЙ» использует качественный семенной материал и прогрессивные удобрения, что позволяет выращивать богатую кормовую базу — пшеницу, горох, ячмень, кукурузу. Так, в прошлом году только с одного гектара собрали 60 центнеров пшеницы. Помимо основных культур, сажают сою, сорго и рапс.

«К примеру, семена рапса мы сдаем на маслоэкстракционный завод, где из них давят масло для биотоплива, а все, что остается, а именно жмых, мы отдаем на корм скоту. Кроме того, рапс очень эффективен для борьбы с сорняками на залежных землях», — сказал председатель СПА (к) «Кузьминский» Олег Хахунов.

В ведомстве уточняют, что земельный участок площадью 17 га предоставлен СПА (к) «Кузьминский» в аренду без проведения торгов.

Так, земельные участки сельскохозяйственного назначения в государственной или муниципальной собственности могут получить аренду на срок до 5 лет организации, получающие государственную поддержку в сфере развития и ведения сельского хозяйства или осуществления иной связанной деятельности.

СПА (К) «Кузьминский» в 2024 году также получил субсидии на поддержку производства молока и племенного животноводства по соглашениям с Минсельхозом Московской области на сумму более 32 млн руб.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать сельхозпроизводителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.