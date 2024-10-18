Подмосковной школьнице подарили французского бульдога от президента Путина

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Школьнице из Ленинского городского округа подарили французского бульдога по поручению президента РФ Владимира Путина, сообщил глава муниципалитета Станислав Каторов в своем Telegram-канале .

Восьмиклассница Екатерина обратилась на «горячую» линию президента РФ в преддверии своего дня рождения. Она рассказала, что мечтает о французском бульдоге.

Президент исполнил мечту школьницы. Двухмесячного щенка от имени Владимира Путина Екатерине вручил лично глава Ленинского округа Станислав Каторов. Девочка уже дала имя питомцу.

Школьница увлекается танцами, а в свободное время помогает маме в подготовке гуманитарной помощи российским бойцам.

«Мама Кати с начала специальной военной операции занимается приготовлением сухих супов и каш для наших бойцов», — сказал Каторов.

Он добавил, что в Ленинском округе много людей, помогающих российским бойцам, а также жителям новых регионов и Курской области. С начала СВО из Ленинского округа было отправлено более 20 конвоев. Это свыше 200 тонн гумпомощи.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.