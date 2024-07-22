Подмосковное УФАС выявило признаки нарушения закона о защите конкуренции

Московское областное УФАС России предупредило ООО «Онлайн-школа» о недопустимости нарушения антимонопольного законодательства. Управление выявило в действиях организации признаки нарушения закона о защите конкуренции, выразившиеся в некорректном сравнении, сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее в Московское областное УФАС России поступило обращение ООО «Школа Будущего Онлайн», содержащее информацию о признаках нарушения антимонопольного законодательства в действиях ООО «Онлайн-школа».

В ходе рассмотрения обращения управлением установлено, что ООО «Онлайн-школа» допустило некорректное сравнение себя с другими хозяйствующими субъектами-конкурентами посредством использования обозначения «Онлайн-школа № 1», а также слова «лучшие» в отсутствие указания конкретных характеристик или параметров сравнения, имеющих объективное подтверждение.

По результатам рассмотрения обращения управлением в действиях ООО «Онлайн-школа» выявлены признаки нарушения пункта 1 статьи 14.3 закона о защите конкуренции, выразившиеся в некорректном сравнении себя с другими хозяйствующими субъектами-конкурентами, поскольку данные действия организации направлены на получение ей преимущества в своей деятельности.

В связи с чем, Московским областным УФАС России в адрес ООО «Онлайн-школа» направлено предупреждение о прекращении нарушения антимонопольного законодательства.

Организация должна устранить выявленные нарушения в течение двух недель с даты получения предупреждения. В случае неисполнения предупреждения будет возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства.

В Московской области работает Главное контрольное управление, одной из функций которого является контроль за исполнением антимонопольного законодательства. Ведомство осуществляет контроль за деятельностью региональных и муниципальных заказчиков в контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Мособлконтроль также работает с контрактными службами и управляющими, комиссиями по осуществлению закупок и их членами, спецорганизациями для соблюдения требований законодательства РФ о контрактной системе.