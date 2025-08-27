Подмосковное УФАС выявило признаки монопольно высоких цен в одном из аэропортов

Московское областное УФАС выявило признаки установления монопольно высоких цен в одном из аэропортов. Признаки нарушения выявлены в ходе масштабного анализа ценообразования на рынках розничной торговли и предоставления услуг общественного питания в аэропортах с пассажиропотоком свыше 1 млн человек в год. Об этом сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Соответствующее поручение ФАС России ранее направила в 28 территориальных органов.

В Подмосковье территориальный орган службы установил, что ООО «Мир Вендинга» занимает доминирующее положение на рынке розничной торговли продовольственными товарами в аэропорту Шереметьево. При этом цены на многие товары, реализуемые в вендинговых автоматах организации, были необоснованно завышены.

Московское областное УФАС России возбудило антимонопольное дело в отношении ООО «Мир Вендинга» по признакам установления монопольно высоких цен на товары*.

В случае подтверждения факта нарушения организации грозит административный штраф в соответствии с КоАП РФ**.

В Московской области работает Главное контрольное управление, одной из функций которого является контроль за исполнением антимонопольного законодательства. Ведомство осуществляет контроль за деятельностью региональных и муниципальных заказчиков в контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Мособлконтроль также работает с контрактными службами и управляющими, комиссиями по осуществлению закупок и их членами, спецорганизациями для соблюдения требований законодательства РФ о контрактной системе.