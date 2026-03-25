Подмосковное УФАС выявило незаконную рекламу на автомобиле

Поводом для проверки стали материалы, поступившие из местной администрации. Речь шла о размещении рекламы магазина бытовой техники на автомобиле с нарушением требований закона.

Антимонопольное ведомство возбудило дело в отношении физического лица по признакам нарушения части 2 статьи 20 Закона о рекламе. По данным управления, транспортное средство использовалось преимущественно как передвижная рекламная конструкция.

Комиссия Московского областного УФАС признала рекламу ненадлежащей и нарушающей законодательство. Материалы переданы уполномоченному должностному лицу для привлечения нарушителя к административной ответственности по статье 14.38 КоАП РФ.

В Подмосковье работает Главное контрольное управление, которое следит за финансовой деятельностью центральных и территориальных исполнительных органов власти, государственных органов, учреждений и предприятий, а также других организаций, функционирующих с использованием средств регионального бюджета. Еще Мособлконтроль координирует контрольную деятельность центральных исполнительных органов госвласти Подмосковья, изучает и анализирует деятельность объектов проверок. В предусмотренных законом случаях объектом проверок может стать деятельность должностных лиц и органов местного самоуправления в муниципальных образованиях региона.

