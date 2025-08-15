Подмосковное УФАС выявило нарушение закона о рекламе

Московское областное УФАС России признало физическое лицо нарушившим закон о рекламе. Ранее в управление поступило обращение заявителя о распространении листовки с рекламой услуг пластического хирурга с признаками нарушения законодательства Российской Федерации о рекламе. Об этом сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

По результатам рассмотрения обращения управлением в отношении физического лица было возбуждено дело по признакам нарушения части 6 статьи 5 и части 7 статьи 24 Закона о рекламе, выразившимся в распространении неэтичной рекламы медицинских услуг в отсутствие предупреждения о наличии противопоказаний и необходимости получения консультации специалистов.

Комиссия Московского областного УФАС России признала рекламу ненадлежащей, нарушающей требования закона о рекламе, выдала обязательное для исполнения предписание и приняла решение о передаче материалов уполномоченному должностному лицу для привлечения физического лица к административной ответственности, предусмотренной статьей 14.3 КоАП

В Московской области работает Главное контрольное управление, одной из функций которого является контроль за исполнением антимонопольного законодательства. Ведомство осуществляет контроль за деятельностью региональных и муниципальных заказчиков в контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Мособлконтроль также работает с контрактными службами и управляющими, комиссиями по осуществлению закупок и их членами, спецорганизациями для соблюдения требований законодательства РФ о контрактной системе.