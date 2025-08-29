Подмосковное УФАС выявило нарушение закона о рекламе

Московское областное УФАС России признало физическое лицо нарушившим закон о рекламе. Ранее в управление поступило обращение заявителя о совершении на его абонентский номер телефонного звонка с рекламой услуг по поверке приборов учета с признаками нарушения закона о рекламе. Об этом сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

По результатам рассмотрения обращения управлением в отношении физического лица было возбуждено дело по признакам нарушения части 1 статьи 18 закона о рекламе, выразившимся в распространении рекламы без предварительного согласия абонента на получение рекламы.

Комиссия Московского областного УФАС России признала рекламу ненадлежащей, нарушающей требования закона о рекламе и приняла решение о передаче материалов уполномоченному должностному лицу для привлечения физического лица к административной ответственности, предусмотренной статьей 14.3 КоАП.

В Московской области работает Главное контрольное управление, одной из функций которого является контроль за исполнением антимонопольного законодательства. Ведомство осуществляет контроль за деятельностью региональных и муниципальных заказчиков в контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Мособлконтроль также работает с контрактными службами и управляющими, комиссиями по осуществлению закупок и их членами, спецорганизациями для соблюдения требований законодательства РФ о контрактной системе.