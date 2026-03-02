Подмосковное УФАС выявило нарушение в рекламе доставки
Фото - © ФАС России/Медиасток.рф
Московское областное УФАС России признало компанию нарушившей Закон о рекламе при продвижении услуг доставки продуктов, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.
В управление поступили материалы от местной администрации о размещении рекламы доставки продуктов на транспортном средстве с нарушением требований законодательства.
По итогам проверки ведомство возбудило дело по части 2 статьи 20 Закона о рекламе. Нарушение выразилось в том, что автомобиль использовали преимущественно как передвижную рекламную конструкцию.
Комиссия Московского областного УФАС признала рекламу ненадлежащей и выдала обязательное предписание об устранении нарушения. Материалы также передали уполномоченному должностному лицу для решения вопроса о привлечении компании к административной ответственности по статье 14.38 КоАП РФ.
