Подмосковное УФАС выявило нарушение в рекламе доставки

В управление поступили материалы от местной администрации о размещении рекламы доставки продуктов на транспортном средстве с нарушением требований законодательства.

По итогам проверки ведомство возбудило дело по части 2 статьи 20 Закона о рекламе. Нарушение выразилось в том, что автомобиль использовали преимущественно как передвижную рекламную конструкцию.

Комиссия Московского областного УФАС признала рекламу ненадлежащей и выдала обязательное предписание об устранении нарушения. Материалы также передали уполномоченному должностному лицу для решения вопроса о привлечении компании к административной ответственности по статье 14.38 КоАП РФ.

В Подмосковье работает Главное контрольное управление, которое следит за финансовой деятельностью центральных и территориальных исполнительных органов власти, государственных органов, учреждений и предприятий, а также других организаций, функционирующих с использованием средств регионального бюджета. Еще Мособлконтроль координирует контрольную деятельность центральных исполнительных органов госвласти Подмосковья, изучает и анализирует деятельность объектов проверок. В предусмотренных законом случаях объектом проверок может стать деятельность должностных лиц и органов местного самоуправления в муниципальных образованиях региона.

