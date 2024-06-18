Подмосковное УФАС выявило нарушение в Дмитровском округе

Московское областное УФАС России привлекло администрацию Дмитровского г. о. Московской области к ответственности. Управление признало администрацию виновной в совершении административного правонарушения по части 8 статьи 7.32.4 КоАП, сообщает пресс-служба ведомства региона.

Поводом к возбуждению дела послужил факт нарушения администрацией антимонопольного законодательства при организации и проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка на территории Дмитровского городского округа.

В связи с выявленным нарушением антимонопольного законодательства на администрацию наложен штраф в размере 30 тыс. рублей.

В Московской области работает Главное контрольное управление, одной из функций которого является контроль за исполнением антимонопольного законодательства. Ведомство осуществляет конроль за деятельностью региональных и муниципальных заказчиков в контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Мособлконтроль также работает с контрактными службами и управляющими, комиссиями по осуществлению закупок и их членами, спецорганизациями для соблюдения требований законодательства РФ о контрактной системе.