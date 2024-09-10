Подмосковное УФАС выявило нарушение при проведении закупки в Жуковском

Московское областное УФАС России рассмотрело жалобу индивидуального предпринимателя на действия администрации округа Жуковский, мониторинга и организации закупок округа Жуковский при проведении открытого конкурса в электронной форме на оказание услуг по опубликованию муниципальных правовых актов, издаваемых главой округа Жуковский, администрацией округа Жуковский и советом депутатов округа Жуковский, доведению до сведения жителей муниципального образования через печатные СМИ официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Согласно доводу жалобы, организатором торгов неправомерно установлены требования к участникам закупки в извещении о проведении конкурса в электронной форме и нарушены права и законные интересы заявителя.

Управление пришло к выводу о неправомерности действий комиссии по осуществлению закупок заказчика и выдало администрации округа Жуковский, мониторингу и организации закупок округа Жуковский обязательное для исполнения предписание об устранении допущенных нарушений.

В Подмосковье работает Главное контрольное управление, которое следит за финансовой деятельностью центральных и территориальных исполнительных органов власти, государственных органов, учреждений и предприятий, а также других организаций, функционирующих с использованием средств регионального бюджета. Еще Мособлконтроль координирует контрольную деятельность центральных исполнительных органов госвласти Подмосковья, изучает и анализирует деятельность объектов проверок. В предусмотренных законом случаях объектом проверок может стать деятельность должностных лиц и органов местного самоуправления в муниципальных образованиях региона.