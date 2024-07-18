Подмосковное УФАС выявило нарушение при проведении закупки в Рузском округе

Московское областное УФАС России рассмотрело жалобу ООО «Брокер Групп» на действия администрации Рузского округа, центра закупок Рузского округа при проведении электронного аукциона на выполнение работ по благоустройству территории и выявило нарушение при проведении закупки, сообщает пресс-служба администрации округа.

Согласно доводу жалобы, организатором торгов неправомерно установлены требования к участникам закупки в извещении о проведении электронного аукциона и нарушены права и законные интересы заявителя.

Управление пришло к выводу о неправомерности действий комиссии по осуществлению закупок заказчика и выдало администрации Рузского округа, Центру закупок Рузского округа обязательное для исполнения предписание об устранении допущенных нарушений.

В Московской области работает Главное контрольное управление, одной из функций которого является контроль за исполнением антимонопольного законодательства. Ведомство осуществляет контроль за деятельностью региональных и муниципальных заказчиков в контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Мособлконтроль также работает с контрактными службами и управляющими, комиссиями по осуществлению закупок и их членами, спецорганизациями для соблюдения требований законодательства РФ о контрактной системе.