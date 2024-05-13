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Подмосковное УФАС выявило нарушение при проведении закупки в Можайском округе

Московское областное УФАС России выявило нарушение при проведении закупки в Можайском городском округе. Управление рассмотрело жалобу ООО «Транссервис» на действия МКУ Можайского округа «Управление административно-хозяйственной деятельности», центра торгов при проведении запроса котировок на поставку противогололедного реагента. Об этом сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Согласно доводу жалобы, организатором торгов неправомерно установлены требования к участникам закупки в извещении о проведении запроса котировок и нарушены права и законные интересы заявителя.

Управление пришло к выводу о неправомерности действий комиссии по осуществлению закупок заказчика и выдало МКУ Можайского округа «Управление административно-хозяйственной деятельности», центру торгов обязательное для исполнения предписание об устранении допущенных нарушений.