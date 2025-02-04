Подмосковное УФАС выявило нарушение при проведении закупки в Можайском округе

Московское областное УФАС России рассмотрело жалобу ООО «Профит-М» на действия единого дорожно-транспортного центра Можайского г. о. Московской области, центра торгов Можайского г. о. при проведении открытого конкурса в электронной форме на оказание услуг по обслуживанию, ремонту и эксплуатации объектов уличного освещения, сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно доводу жалобы организатором торгов неправомерно установлены требования к участникам закупки в извещении о проведении открытого конкурса в электронной форме и нарушены права и законные интересы заявителя.

Управление пришло к выводу о неправомерности действий комиссии по осуществлению закупок заказчика и выдало единому дорожно-транспортному центру Можайского г. о. Московской области, центру торгов Можайского г. о. обязательное для исполнения предписание об устранении допущенных нарушений.

В Подмосковье работает Главное контрольное управление, которое следит за финансовой деятельностью центральных и территориальных исполнительных органов власти, государственных органов, учреждений и предприятий, а также других организаций, функционирующих с использованием средств регионального бюджета. Еще Мособлконтроль координирует контрольную деятельность центральных исполнительных органов госвласти Подмосковья, изучает и анализирует деятельность объектов проверок. В предусмотренных законом случаях объектом проверок может стать деятельность должностных лиц и органов местного самоуправления в муниципальных образованиях региона.