Подмосковное УФАС выявило нарушение при проведении закупки в Можайском округе

Московское областное УФАС России рассмотрело жалобу частной охранной организации «Агат» на действия муниципального общеобразовательного учреждения гимназии № 4 Можайска, Центра торгов Можайского округа при проведении открытого конкурса в электронной форме на оказание услуг по охране зданий и прилегающих территорий, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Согласно доводу жалобы, организатором торгов неправомерно установлены требования к участникам закупки в извещении о проведении открытого конкурса в электронной форме и нарушены права и законные интересы заявителя.

Управление пришло к выводу о неправомерности действий комиссии по осуществлению закупок заказчика и выдало муниципальному общеобразовательному учреждению гимназии № 4 г. Можайска, Центру торгов Можайского округа обязательное для исполнения предписание об устранении допущенных нарушений.

В Московской области работает Главное контрольное управление, одной из функций которого является контроль за исполнением антимонопольного законодательства. Ведомство осуществляет контроль за деятельностью региональных и муниципальных заказчиков в контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Мособлконтроль также работает с контрактными службами и управляющими, комиссиями по осуществлению закупок и их членами, спецорганизациями для соблюдения требований законодательства РФ о контрактной системе.