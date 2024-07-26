Подмосковное УФАС выявило нарушение при проведении закупки в Можайском округе

Московское областное УФАС России рассмотрело жалобу ООО «Брокер Групп» на действия единого дорожно-транспортного центра Можайского г. о., центра торгов Можайского округа при проведении конкурса в электронной форме на разработку архитектурно-планировочной концепции и проектно-сметной документации на благоустройство общественной территории, сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно доводу жалобы организатором торгов неправомерно установлены требования к участникам закупки в извещении о проведении конкурса в электронной форме и нарушены права и законные интересы заявителя.

Управление пришло к выводу о неправомерности действий комиссии по осуществлению закупок заказчика и выдало единому дорожно-транспортному центру Можайского г. о., центру торгов Можайского округа обязательное для исполнения предписание об устранении допущенных нарушений.

В Московской области также функционирует Главное контрольное управление, в его задачи входит мониторинг работы всех заказчиков и поставщиков в финансово-бюджетной сфере и сфере закупок. Благодаря информационным ресурсам в режиме реального времени Мособлконтроль видит работу всех заказчиков и поставщиков Подмосковья, исполнение всех муниципальных контрактов. Наиболее частыми являются нарушения при размещении извещений о закупках, при направлении сведений по контрактам в реестр Единой информационной системы в сфере закупок.