Подмосковное УФАС выявило нарушение при проведении закупки в Лосино-Петровском

Управление рассмотрело жалобу ООО «Трансстрой» на действия администрации муниципального образования округа Лосино-Петровский, Департамента по конкурентной политике г. о. Лосино-Петровский при проведении открытого конкурса в электронной форме на выполнение работ по демонтажу детских игровых площадок.

Согласно доводу жалобы, организатором торгов неправомерно установлены требования к участникам закупки в извещении о проведении конкурса в электронной форме и нарушены права и законные интересы заявителя.

Управление пришло к выводу о неправомерности действий комиссии по осуществлению закупок Заказчика и выдало администрации муниципального образования г. о. Лосино-Петровский, Департаменту по конкурентной политике г. о. Лосино-Петровский обязательное для исполнения предписание об устранении допущенных нарушений.

В Подмосковье работает Главное контрольное управление, которое следит за финансовой деятельностью центральных и территориальных исполнительных органов власти, государственных органов, учреждений и предприятий, а также других организаций, функционирующих с использованием средств регионального бюджета. Еще Мособлконтроль координирует контрольную деятельность центральных исполнительных органов госвласти Подмосковья, изучает и анализирует деятельность объектов проверок. В предусмотренных законом случаях объектом проверок может стать деятельность должностных лиц и органов местного самоуправления в муниципальных образованиях региона.