Подмосковное УФАС выявило нарушение при проведении закупки в Дмитровском округе

Управление рассмотрело жалобу ООО «Брокер групп» на действия управления капстроительства Дмитровского округа, Центра проведения торгов Дмитровского округа при проведении открытого конкурса в электронной форме на выполнение инженерных изысканий и подготовку проектно — сметной документации, включая экспертизу проектной документации линейных объектов централизованной системы водоснабжения, требующих капитального ремонта.

Согласно доводу жалобы, организатором торгов неправомерно установлены требования к участникам закупки в извещении о проведении конкурса в электронной форме и нарушены права и законные интересы заявителя.

Управление пришло к выводу о неправомерности действий комиссии по осуществлению закупок заказчика и выдало управлению капитального строительства Дмитровского округа, Центру проведения торгов Дмитровского округа обязательное для исполнения предписание об устранении допущенных нарушений.

В Подмосковье работает Главное контрольное управление, которое следит за финансовой деятельностью центральных и территориальных исполнительных органов власти, государственных органов, учреждений и предприятий, а также других организаций, функционирующих с использованием средств регионального бюджета. Еще Мособлконтроль координирует контрольную деятельность центральных исполнительных органов госвласти Подмосковья, изучает и анализирует деятельность объектов проверок. В предусмотренных законом случаях объектом проверок может стать деятельность должностных лиц и органов местного самоуправления в муниципальных образованиях региона.