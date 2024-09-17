Подмосковное УФАС выявило нарушение при проведении торгов в округе Пушкинский

Московское областное УФАС России привлекло администрацию г. о. Пушкинский к ответственности. Управление признало администрацию виновной в совершении административного правонарушения по части 6 статьи 7.32.4 КоАП, сообщает пресс-служба ведомства.

Поводом к возбуждению дела послужили факты нарушения антимонопольного законодательства, установленные Московским областным УФАС России по итогам рассмотрения жалобы на действия организатора торгов — администрации г. о. Пушкинский при организации открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом на территории городского округа Пушкинский.

В связи с выявленными нарушениями антимонопольного законодательства на администрацию наложен штраф суммой 30 тыс. рублей.

В Московской области также функционирует Главное контрольное управление, в его задачи входит в том числе мониторинг работы всех заказчиков и поставщиков в финансово-бюджетной сфере и сфере закупок. Благодаря информационным ресурсам в режиме реального времени Мособлконтроль видит работу всех заказчиков и поставщиков Подмосковья, исполнение всех муниципальных контрактов. Наиболее частыми являются нарушения при размещении извещений о закупках, при направлении сведений по контрактам в реестр Единой информационной системы в сфере закупок.