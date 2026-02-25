Подмосковное УФАС выявило картельный сговор на торгах РЖД

Московское областное УФАС обнаружило картельный сговор на торгах по поставке комплектов для РЖД. Материалы дела передадут в правоохранительные органы, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Антимонопольная служба установила, что ООО «Пластрон-Ко» и ООО «Лигель» заключили соглашение для поддержания цен на электронных торгах. Речь идет о поставках комплектов для сборного изолирующего стыка с металлополимерными накладками для нужд ОАО «РЖД».

По данным ведомства, в ходе конкурсов компании отказались от конкурентной борьбы, действовали в интересах друг друга и обменивались информацией при подаче заявок. Это позволило им выигрывать закупки с минимальным снижением цены.

Общая сумма заключенных контрактов превысила 3,7 млрд рублей. УФАС возбудило дело по пункту 2 части 1 статьи 11 закона о защите конкуренции — создание картеля для повышения, снижения или поддержания цен на торгах.

С учетом получения дохода в особо крупном размере материалы направят в правоохранительные органы для решения вопроса о возбуждении дела по статье 178 УК РФ.

