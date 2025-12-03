Подмосковное УФАС возбудило дело в отношении ООО «Интерлайн»

Московское областное УФАС России возбудило дело в отношении ООО «Интерлайн». В действиях общества выявлены признаки нарушения закона о рекламе, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Ранее в управление поступило обращение физического лица о направлении ему в мессенджере сообщения с рекламой бытовых услуг с признаками нарушения закона о рекламе.

По результатам рассмотрения обращения управлением в отношении ООО «Интерлайн» возбуждено дело по признакам нарушения части 1 статьи 18 Закона о рекламе, выразившимся в распространении рекламы по сетям электросвязи без предварительного согласия абонента на получение рекламы.

В случае установления вины общества ему грозит штраф в соответствии со статьей 14.3 КоАП.

В Московской области работает Главное контрольное управление, одной из функций которого является контроль за исполнением антимонопольного законодательства. Ведомство осуществляет контроль за деятельностью региональных и муниципальных заказчиков в контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Мособлконтроль также работает с контрактными службами и управляющими, комиссиями по осуществлению закупок и их членами, спецорганизациями для соблюдения требований законодательства РФ о контрактной системе.