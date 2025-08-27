Подмосковное УФАС возбудило дело в отношении хозяйствующего субъекта

В действиях хозяйствующего субъекта выявлены признаки нарушения закона о рекламе. Ранее в управление поступило обращение физлица о размещении в сервисе электронной почты контекстной рекламы финансовых услуг с признаками нарушения закона о рекламе. Об этом сообщает пресс-служба Московского областного УФАС РФ.

По результатам рассмотрения обращения управлением в отношении хозяйствующего субъекта возбуждено дело по признакам нарушения части 7 статьи 5 и части 3 статьи 28 Закона о рекламе, выразившимся в отсутствии в рекламе информации о полной стоимости потребительского кредита.

В случае установления вины хозяйствующего субъекта ему грозит штраф в соответствии со статьей 14.3 КоАП.

В Подмосковье работает Главное контрольное управление, которое следит за финансовой деятельностью центральных и территориальных исполнительных органов власти, государственных органов, учреждений и предприятий, а также других организаций, функционирующих с использованием средств регионального бюджета. Еще Мособлконтроль координирует контрольную деятельность центральных исполнительных органов госвласти Подмосковья, изучает и анализирует деятельность объектов проверок. В предусмотренных законом случаях объектом проверок может стать деятельность должностных лиц и органов местного самоуправления в муниципальных образованиях региона.