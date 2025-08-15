Подмосковное УФАС возбудило дело в отношении хозяйствующего субъекта

Московское областное УФАС России возбудило дело в отношении хозяйствующего субъекта. В действиях хозяйствующего субъекта выявлены признаки нарушения закона о рекламе, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Ранее в управление поступили материалы о распространении на транспортном средстве рекламы парикмахерских услуг с нарушением требований закона о рекламе.

По результатам рассмотрения обращения управлением в отношении хозяйствующего субъекта возбуждено дело по признакам нарушения части 2 статьи 20 закона о рекламе, выразившимся в использовании транспортного средства преимущественно в качестве передвижной рекламной конструкции.

В случае установления вины хозяйствующего субъекта ему грозит штраф в соответствии со статьей 14.38 КоАП.

В Московской области работает Главное контрольное управление, одной из функций которого является контроль за исполнением антимонопольного законодательства. Ведомство осуществляет контроль за деятельностью региональных и муниципальных заказчиков в контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Мособлконтроль также работает с контрактными службами и управляющими, комиссиями по осуществлению закупок и их членами, спецорганизациями для соблюдения требований законодательства РФ о контрактной системе.