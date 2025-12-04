Подмосковное УФАС возбудило дело по факту направления рекламы в мессенджере

Московское областное УФАС России возбудило дело по факту направления рекламы в мессенджере. В действиях физического лица выявлены признаки нарушения закона о рекламе, сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее в управление поступило обращение заявителя о поступлении на его телефон входящего сообщения в мессенджере с рекламой стоматологической клиники с признаками нарушения закона о рекламе.

По результатам рассмотрения обращения управлением в отношении физического лица возбуждено дело по признакам нарушения части 1 статьи 18 Закона о рекламе, выразившимся в распространении рекламы по сетям электросвязи без предварительного согласия абонента на получение рекламы.

В случае установления вины физического лица ему грозит штраф в соответствии со статьей 14.3 КоАП.

В Московской области также функционирует Главное контрольное управление, в его задачи входит мониторинг работы всех заказчиков и поставщиков в финансово-бюджетной сфере и сфере закупок. Благодаря информационным ресурсам в режиме реального времени Мособлконтроль видит работу всех заказчиков и поставщиков Подмосковья, исполнение всех муниципальных контрактов. Наиболее частыми являются нарушения при размещении извещений о закупках, при направлении сведений по контрактам в реестр единой информационной системы в сфере закупок.