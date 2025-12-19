Подмосковное УФАС возбудило дело по факту направления рекламы в мессенджере

Московское областное УФАС России выявило нарушение закона о рекламе при распространении рекламы в мессенджере. В действиях физического лица выявлены признаки нарушения закона о рекламе, сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее в управление поступило обращение физического лица о размещении в мессенджере рекламы одежды с признаками нарушения закона о рекламе.

По результатам рассмотрения обращения управлением в отношении хозяйствующего субъекта возбуждено дело по признакам нарушения части 16 статьи 18.1 Закона о рекламе, выразившимся в распространении рекламы в сети «Интернет» без пометки «реклама» и указания на рекламодателя.

Комиссия Московского областного УФАС России признала рекламу ненадлежащей и нарушающей требования Закона о рекламе.

Материалы дела будут переданы уполномоченному должностному лицу для привлечения хозяйствующего субъекта к административной ответственности, предусмотренной статьей 14.3 КоАП.

В Московской области также функционирует Главное контрольное управление, в его задачи входит мониторинг работы всех заказчиков и поставщиков в финансово-бюджетной сфере и сфере закупок. Благодаря информационным ресурсам в режиме реального времени Мособлконтроль видит работу всех заказчиков и поставщиков Подмосковья, исполнение всех муниципальных контрактов. Наиболее частыми являются нарушения при размещении извещений о закупках, при направлении сведений по контрактам в реестр единой информационной системы в сфере закупок.