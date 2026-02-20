Подмосковное УФАС возбудило дело из-за рекламы онлайн-казино

Московское областное УФАС России возбудило дело о нарушении закона о рекламе после обращения жителя о размещении в интернете рекламы онлайн-казино без обязательной маркировки, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

В антимонопольное управление поступила жалоба от физического лица на распространение в сети рекламы онлайн-казино с признаками нарушения законодательства.

Проверка показала, что реклама азартных игр размещалась без пометки «реклама», а также без указания рекламодателя.

В отношении хозяйствующего субъекта возбуждено дело по признакам нарушения части 16 статьи 18.1 и части 2 статьи 27 Закона о рекламе. Рассмотрение материалов продолжается.

В Подмосковье работает Главное контрольное управление, которое следит за финансовой деятельностью центральных и территориальных исполнительных органов власти, государственных органов, учреждений и предприятий, а также других организаций, функционирующих с использованием средств регионального бюджета. Еще Мособлконтроль координирует контрольную деятельность центральных исполнительных органов госвласти Подмосковья, изучает и анализирует деятельность объектов проверок. В предусмотренных законом случаях объектом проверок может стать деятельность должностных лиц и органов местного самоуправления в муниципальных образованиях региона.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.