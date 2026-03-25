Подмосковное УФАС возбудило дело из-за рекламного звонка

Московское областное УФАС возбудило дело после жалобы на рекламный звонок с предложением услуг по подбору автомобиля. Звонок поступил без согласия абонента, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

В ведомство обратился житель, который сообщил о входящем звонке с рекламой услуг по подбору автомобиля. По его словам, согласие на получение рекламы он не давал.

Антимонопольная служба провела проверку и возбудила дело в отношении хозяйствующего субъекта по признакам нарушения части 1 статьи 18 Закона «О рекламе». Речь идет о распространении рекламы по сетям электросвязи без предварительного согласия абонента.

Если вину компании установят, ей может грозить административный штраф по статье 14.3 Кодекса об административных правонарушениях.

В Подмосковье работает Главное контрольное управление, которое следит за финансовой деятельностью центральных и территориальных исполнительных органов власти, государственных органов, учреждений и предприятий, а также других организаций, функционирующих с использованием средств регионального бюджета. Еще Мособлконтроль координирует контрольную деятельность центральных исполнительных органов госвласти Подмосковья, изучает и анализирует деятельность объектов проверок. В предусмотренных законом случаях объектом проверок может стать деятельность должностных лиц и органов местного самоуправления в муниципальных образованиях региона.

