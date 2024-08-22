Подмосковное УФАС внесло победителя аукциона в реестр недобросовестных поставщиков

Московское областное УФАС России рассмотрело обращение администрации Талдомского г. о. Московской области о включении сведений в отношении победителя аукциона в реестр недобросовестных участников аукциона, сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно представленным сведениям, участник аукциона, признанный победителем аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государственной собственности, не подписал договор в установленный законодательством Российской Федерации срок.

В связи с уклонением победителя аукциона от заключения договора аренды земельного участка, администрация направила обращение в Московское областное УФАС России. Факт неподписания победителем аукциона договора подтвержден представленными администрацией документами. Победитель аукциона в рассмотрении обращения участие не принимал, доказательств, опровергающих позицию администрации, не представил.

Изучив имеющиеся документы, Московское областное УФАС России пришло к выводу, что сведения в отношении победителя аукциона подлежат включению в реестр недобросовестных участников аукциона.

В Московской области также функционирует Главное контрольное управление, в его задачи входит мониторинг работы всех заказчиков и поставщиков в финансово-бюджетной сфере и сфере закупок. Благодаря информационным ресурсам в режиме реального времени Мособлконтроль видит работу всех заказчиков и поставщиков Подмосковья, исполнение всех муниципальных контрактов. Наиболее частыми являются нарушения при размещении извещений о закупках, при направлении сведений по контрактам в реестр Единой информационной системы в сфере закупок.