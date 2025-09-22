Подмосковное УФАС внесло ООО «СПС» в реестр недобросовестных подрядчиков

Московское областное УФАС России рассмотрело сведения, представленные фондом капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Московской области, в отношении ООО «СПС» для включения в реестр недобросовестных подрядных организаций, сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно представленным сведениям общество уклонилось от заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов на территории Московской области, направленного по результатам аукциона.

Комиссией установлены обстоятельства, подтверждающие уклонение общества от заключения договора.

Изучив представленные доказательства, Московское областное УФАС России пришло к выводу, что сведения в отношении ООО «СПС» подлежат включению в реестр недобросовестных подрядных организаций.

В Московской области также функционирует Главное контрольное управление, в его задачи входит мониторинг работы всех заказчиков и поставщиков в финансово-бюджетной сфере и сфере закупок. Благодаря информационным ресурсам в режиме реального времени Мособлконтроль видит работу всех заказчиков и поставщиков Подмосковья, исполнение всех муниципальных контрактов. Наиболее частыми являются нарушения при размещении извещений о закупках, при направлении сведений по контрактам в реестр Единой информационной системы в сфере закупок.