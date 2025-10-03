Подмосковное УФАС включит ООО «Главное строительное управление» в РНП

Московское областное УФАС России рассмотрело сведения, представленные фондом капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Московской области (далее – фонд), в отношении ООО «Главное строительное управление» (далее – Общество) для включения в реестр недобросовестных подрядных организаций. Об этом сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Согласно представленным сведениям фонд заключил с обществом договор на выполнение работ по разработке проектной документации и строительно-монтажных работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов на территории Московской области.

В связи с нарушением обществом условий исполнения договора, фонд расторг договор в одностороннем порядке. Неисполнение договора подтверждено представленными фондом документами. Комиссией установлены обстоятельства, подтверждающие ненадлежащее исполнение Обществом обязательств по договору.

Изучив представленные доказательства, Московское областное УФАС России пришло к выводу, что сведения в отношении ООО «Главное строительное управление» подлежат включению в реестр недобросовестных подрядных организаций.

В Московской области работает Главное контрольное управление, одной из функций которого является контроль за исполнением антимонопольного законодательства. Ведомство осуществляет контроль за деятельностью региональных и муниципальных заказчиков в контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Мособлконтроль также работает с контрактными службами и управляющими, комиссиями по осуществлению закупок и их членами, спецорганизациями для соблюдения требований законодательства РФ о контрактной системе.