Подмосковное УФАС включило 2 подрядчиков в реестр недобросовестных поставщиков

Решением Московского областного УФАС России ООО «Новация» и ИП Безносова Е. Н. внесены в реестр недобросовестных поставщиков сроком на 2 года за неисполнение государственных контрактов на выполнение работ по санитарно-оздоровительным мероприятиям для предупреждения распространения вредных организмов в Подольском лесничестве и лесничестве «Русский лес». Об этом сообщает пресс-служба регионального Комлесхоза.

«Исполнение государственных контрактов строго контролируется специалистами Комитета лесного хозяйства. Причем не только по срокам окончания лесохозяйственных работ, которые наступают, как правило, в декабре, но по соблюдению подрядчиком утвержденного календарного плана. В противном случае мы применяем меры правовой защиты вплоть до расторжения контракта в одностороннем порядке», — рассказал председатель комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов.

ООО «Новация» и ИП Безносова Е.Н. нарушили контрольные сроки выполнения работ, указанные в календарном плане, предусмотренном госконтрактами, и стало очевидно, что работы не будут выполнены надлежащим образом в установленный срок.

Работы, которые производят подрядчики в лесах Подмосковья, предусмотрены национальным проектом «Экология» федерального проекта «Сохранение лесов» и их невыполнение в полном объеме в установленные сроки ставит под угрозу поддержание экологического баланса в регионе, безопасность жителей и эстетическое восприятие при посещении лесов Подмосковья.

Неисполнение условий контракта согласно федеральному закону от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» влечет за собой различные меры правовой защиты, в том числе расторжение контракта в одностороннем порядке и внесение подрядчика в реестр недобросовестных поставщиков.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев напомнил, что почти половину всей Московской области составляют леса. Власти ведут активную работу для создания соответствующих условий для прогулок, приятного времяпровождения с семьей и друзьями для жителей.

«Для этого должны быть элементарные удобства, начиная от туалета и заканчивая кафе или прокатом. Мы видим, что с каждым годом популярность наших парков растет в арифметической прогрессии и существует большой запрос на дальнейшее их развитие», — сказал Воробьев.