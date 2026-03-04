Подмосковное УФАС России выявило нарушение закона о рекламе

Ранее в управление поступили материалы местной администрации о распространении на транспортном средстве рекламы услуг по доставке продуктов с нарушением требований закона о рекламе.

По результатам рассмотрения материалов в отношении физического лица возбуждено дело по признакам нарушения части 2 статьи 20 Закона о рекламе, выразившимся в использовании транспортного средства преимущественно в качестве передвижной рекламной конструкции.

Комиссия Московского областного УФАС России признала рекламу ненадлежащей, нарушающей требования закона о рекламе, выдала обязательное для исполнения предписание и приняла решение о передаче материалов уполномоченному должностному лицу для привлечения физического лица к административной ответственности, предусмотренной статьей 14.38 КоАП.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркивал, что все запросы жителей должны своевременно реализовываться.

«Все понимаем, я часто это говорю, что каждый месяц, каждый период года имеют свою специфику, свои приоритеты для того, чтобы все те мероприятия, которые являются важными для жизни нашей страны, нашего региона, каждого человека были своевременно реализованы. Каждый из нас отвечает за очень важные направления, которые касаются миллионов людей», — сказал Воробьев.