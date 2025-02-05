Подмосковное УФАС России оштрафовало компанию за участие в картельном сговоре

Московским областным УФАС России в отношении ООО «Квартал-М» было вынесено постановление о наложении штрафа по делу об административном правонарушении на сумму более 2,1 млн руб, передает пресс-служба ведомства.

Ранее Московским областным УФАС России было возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении ООО «Квартал-М», ООО «РвиФэмили» и ООО «Оникс» в части заключения картельного соглашения, реализация которого привела к поддержанию цен на электронных процедурах, проведенных для нужд МКУ «ЕСЗ ГО Красногорск».

Управление признало ООО «Квартал-М» нарушившим пункт 2 части 1 статьи 11 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» и приняло решение о передаче материалов для привлечения общества к административной ответственности в соответствии с частью 2 статьи 14.32 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

В Московской области работает Главное контрольное управление, одной из функций которого является контроль за исполнением антимонопольного законодательства. Ведомство осуществляет контроль за деятельностью региональных и муниципальных заказчиков в контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Мособлконтроль также работает с контрактными службами и управляющими, комиссиями по осуществлению закупок и их членами, спецорганизациями для соблюдения требований законодательства РФ о контрактной системе.